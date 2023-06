Concetto Arancio: non prendiamo posizione su questo ballottaggio elettorale

Comunicato Stampa del candidato a sindaco Concetto Arancio

Il nostro progetto civico nasce dall’esigenza di raccogliere persone ed energie della società civile che dessero alla città un’alternativa politica pulita e trasparente.

L’attuale quadro politico non consente la possibilità di confluire negli schieramenti in campo nonostante le trattative intavolate e le proposte ricevute. Abbiamo condotto una campagna elettorale critica nei confronti di chi ha fondato la propria azione politica sul clientelismo e sulla difesa di posizioni di rendita. Per questo motivo, coerentemente con lo spirito che anima il nostro gruppo politico e con le idee e progetti per la città espressi in campagna elettorale, riteniamo di non dover prendere posizione in questo turno di ballottaggio.

Pertanto non daremo indicazioni di voto ai nostri elettori.

Continueremo a lavorare per la città prendendoci carico delle tante criticità che affliggono i cittadini.

Il candidato a sindaco

Concetto Arancio