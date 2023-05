Instagram P92: Una Nuova Sfida a Twitter

Nel mese di marzo, sono emerse le prime indiscrezioni su P92 (o Project 92 o Barcelona), una nuova app basata su Instagram che mira a competere con Twitter. Recentemente, alcuni creatori di contenuti selezionati da Meta per testare l’app hanno confermato che l’app verrà probabilmente annunciata alla fine di giugno.

P92, il cui nome in codice è stato rivelato durante un incontro organizzato da Meta con alcuni creatori, può essere descritta come la versione testuale di Instagram. Eredita da Instagram diversi elementi grafici e varie funzionalità. La caratteristica principale di P92 è la sua architettura decentralizzata, che la rende compatibile con Mastodon o altri social network che utilizzano server federati (fediverso).

Grazie al protocollo ActivityPub, gli utenti di P92 potranno interagire con gli utenti di Mastodon, a condizione che profilo e contenuti siano pubblici o che siano stati approvati come follower. Per accedere a P92, gli utenti potranno utilizzare le loro credenziali di Instagram, sincronizzando profilo, handle, biografia, verifica (badge blu) e follower. P92 permette di pubblicare testo (fino a 500 caratteri), immagini, link e video (lunghi fino a 5 minuti) e include pulsanti per like, risposte e repost. Gli utenti potranno segnalare e bloccare risposte e menzioni, e sarà possibile attivare l’autenticazione in due fattori. P92 dovrebbe essere rilasciata entro la fine di giugno.

B. L. Per StartNews