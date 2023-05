Piazza Armerina, maltempo: il sindaco Cammarata ordina la chiusura delle scuole per domani, martedí 16

Le forti precipitazioni di oggi hanno spinto il sindaco Nino Cammarata a ordinare la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado a Piazza Armerina. Nonostante la previsione di una zona arancione per domani, la prudenza ha prevalso sulla base delle attuali condizioni meteorologiche.

Gli episodi di maltempo, caratterizzati da forti nubifragi, hanno creato diversi disagi in città. La decisione di chiudere gli istituti scolastici è stata presa come misura di precauzione per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

“La situazione richiede la massima cautela”, ha dichiarato Cammarata. “Abbiamo deciso di chiudere le scuole come misura precauzionale. La sicurezza dei nostri giovani e dei lavoratori della scuola è la nostra priorità. Continueremo a monitorare attentamente la situazione.”

Nel frattempo, i volontari della protezione civile sono già al lavoro nei punti critici della città, cercando di mitigare gli effetti delle forti piogge e prevenire possibili danni strutturali o allagamenti.

Nonostante le previsioni meteo prevedano un miglioramento delle condizioni atmosferiche con la città che dovrebbe ricadere nella zona arancione domani, il sindaco Cammarata ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento prudente.

“Non dobbiamo abbassare la guardia”, ha continuato il sindaco. “Le previsioni meteo sono incoraggianti, ma dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni eventualità.”

Gli abitanti di Piazza Armerina sono invitati a seguire gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e ad adottare comportamenti prudenti, evitando, se possibile, di muoversi in auto o a piedi durante le ore di massimo disagio.

La città e le autorità locali stanno monitorando la situazione da vicino e forniranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.