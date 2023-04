Piazza Armerina. Inaugurato il Barock Festival. Morgan e il Coro siciliano in una piazza Cattedrale gremita. Alcuni episodi di inciviltà.

Si è aperto ieri a Piazza Armerina il Barock Festival, l’evento voluto dall’amministrazione Cammarata con il duplice obiettivo di valorizzare il centro storico, di Piazza Armerina e destagionalizzare il turismo. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con una serie di eventi musicali, tra cui segnaliamo il concerto di questa sera nella capiente piazza Falcone Borsellino che vedrà esibirsi il gruppo Le Vibrazioni.

Ieri gli eventi più attesi erano sicuramente l’esibizione del Coro Lirico Siciliano e quella di Morgan. Ambedue si sono rivelati di momenti di grande spessore musicale, molto applauditi da una piazza Cattedrale gremita da un pubblico entusiasta che, sfidando anche la temperatura non proprio primaverile, ha resistito sino alla fine dello spettacolo, intorno la mezzanotte.

Il tentativo di creare una manifestazione che possa fare da lancio alla stagione turistica è una idea nata almeno da alcuni decenni. Dopo un timido tentativo con una manifestazione simile all’infiorata di Noto, totalmente inadeguata perché solo una brutta scopiazzatura slegata da qualunque rifermento a tradizioni locali, un tentativo più riuscito fu sicuramente Medieterranea, manifestazione legata alla cucina internazionale, che sarebbe potuta diventare un appuntamento fisso se solo i piazzesi avessero confermato l’allora amministrazione Nigrelli, a cui fu preferita un’altra amministrazione più indirizzata ad organizzare sagre ed eventi locali, a parer mio, di livello molto scadente.

Oggi, secondo quanto dichiarato dal sindaco Nino Cammarata, il Barock festival, che in questi giorni ha riempito le strutture alberghiere e di ristorazione a Piazza Armerina, dovrebbe diventare un appuntamento fisso e, dopo questa prima edizione, potrebbe crescere ulteriormente.

Visto il clima elettorale (a Piazza Armerina si vota il 28 maggio per le amministrative) dobbiamo purtroppo segnalare alcuni episodi di inciviltà. Un accumulo di sacchi di immondizia è stato fatto trovare, ieri mattina, nei pressi della Cattedrale e, a quanto ci raccontano alcuni operatori ecologici, sembra che sporcare la città sia una forma di propaganda politica negativa molto praticata da alcuni candidati alle elezioni e dalle relative squadre d’assalto. Un altro episodio, ma sarebbe meglio anche qui di palare di propaganda negativa, è relativo alla pubblicazione di alcuni post su Facebook che descrivono la nostra città con strade sporche e dissestate, arrivando a pubblicare anche foto contraffatte. Spesso gli autori di queste fake news sono anonimi o si nascondono dietro profili falsi, e pensando di fare propaganda elettorale in realtà danneggiano il settore turistico che per Piazza Armerina, per la ricchezza della città, è fondamentale.

La campagna elettorale, i suoi inevitabili aspetti negativi, non potrà comunque togliere nulla alla bellezza di una piazza Cattedrale che, ieri sera, sapientemente illuminata e avvolta dalla musica, ha offerto uno spettacolo che resterà scolpito nella memoria di chi vi ha partecipato, anche come semplice spettatore.

Nicola Lo Iacono