Piazza Armerina. Hanno aperto il BaRock Festival Marco J & The Jaywalkers

Oggi pomeriggio il BaRock Festival é stato aperto a Piazza Armerina dal gruppo Marco J & The Jaywalkers, una band italiana di rock and roll che mescola influenze di rhythm and blues, rockabilly e swing. Il gruppo è formato da Marco Gioè alla voce e chitarra, Alberto Petrigno al contrabbasso e Federico Chisesi alla batteria¹. La band si esibisce in vari locali e festival, proponendo sia brani originali che cover di classici del genere, come Sea Cruise. La loro musica è energica, divertente e coinvolgente, adatta a far ballare e cantare il pubblico. Marco J & The Jaywalkers è un progetto inedito e indisciplinato, che ricerca un’identità ibrida e originale.