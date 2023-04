Il 25 aprile verrà ricordato il partigiano piazzese Salvatore Principato

Il 25 aprile, nel giorno dedicato alla Festa della Liberazione dal fascismo a Piazza Armerina si ricorderà la figura del Parmigiano piazzese Salvatore Principato. Alle 11.00 L’Associazione nazionale Partigiani Italiani da appuntamento in via Salvatore Principato per Un breve cerimonia che prevede la deposizione di una corona d’alloro sotto la lapida che ricorda l’eroe della Resistenza antifascista e antinazzista.

