Alla scoperta della vera storia del Palazzo Trigona: Museo della Città e del Territorio

Anno Accademico 2022/2023: L’Università Popolare del Tempo Libero “Ignazio Nigrelli” di Piazza Armerina ha organizzato per oggi pomeriggio, 14 aprile 2023, alle ore 18:30, presso il Convento di San Pietro – ex Refettorio, via gen. Ciancio, un viaggio nella storia del Palazzo Trigona, simbolo di cultura e patrimonio storico della città, che sarà al centro dell’attenzione grazie agli interventi di due esperti del settore: Salvatore Lo Re, Presidente della Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale, e Fausto Carmelo Nigrelli, docente presso l’Università di Catania e Presidente della SDS di Siracusa in Architettura e Patrimonio culturale.