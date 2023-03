Misure di sicurezza straordinarie per il derby Lazio-Roma a Roma.

Domani si disputerà il derby Lazio-Roma allo stadio Olimpico di Roma, ma a causa del rischio di scontri, il Viminale ha diramato un’allerta e sono state messe in campo misure di sicurezza straordinarie. Saranno presenti oltre mille uomini delle forze dell’ordine e servizi preventivi capillari sono già stati attivati nei luoghi di aggregazione delle tifoserie. Controlli ad ampio raggio saranno effettuati intorno allo stadio e le prime chiusure di strade nella zona dell’Olimpico avverranno già dalle 14. Le forze dell’ordine saranno affiancate dagli investigatori della digos di Roma e dai carabinieri del Nucleo informativo per monitorare i tifosi. Questo è un piano di sicurezza già collaudato per i derby precedenti, ma rafforzato in base alle indicazioni del Viminale.