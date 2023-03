Barock Festival – Morgan, Le vibrazioni e il Coro Lirico Siciliano tra i protagonisti di una grande manifestazione a Piazza Armerina

Per fortuna sono lontani i tempi in cui a Piazza Armerina, in primavera, a cavallo tra la Pasqua e il 3 maggio, giorno della festa della patrona, si organizzavano le sagre a base di salsiccia in piazza Falcone Borsellino e si invitavano cantanti neomelodici con un repertorio di dubbio gusto.

Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate e nel pomeriggio, nella stupenda cornice della sala del Libro Antico, è stata presentata una manifestazione il cui scopo è di mettere sullo stesso piano la bellezza del barocco siciliano e la musica rock.

Potrebbe sembrare strano cercare un parallelo tra due movimenti così diversi come il rock e il Barocco siciliano, ma in realtà ci sono alcune somiglianze interessanti da considerare. In primo luogo, sia il rock che il Barocco siciliano si caratterizzano per la loro tendenza all’eccesso e all’esagerazione. Il rock è noto per la sua musica ad alto volume, le performance scatenate sul palco e i look stravaganti dei musicisti, mentre il Barocco siciliano si distingue per la sua ornamentazione e decoratività esagerata, con la presenza di ricchi dettagli e ornamenti in ogni parte degli edifici e delle opere d’arte.

Sia il rock che il Barocco siciliano hanno avuto un grande impatto sulla cultura e l’arte delle loro rispettive epoche e oltre. Il rock ha ispirato numerose generazioni di musicisti e ha influenzato la cultura popolare in tutto il mondo, mentre il Barocco siciliano ha lasciato un patrimonio artistico di grande valore e ha influenzato lo sviluppo dell’architettura e delle arti figurative in tutta la Sicilia.

Da questa unione, tra due movimenti apparentemente così lontani, è nato il BaRock festival, che vedrà esibirsi in diverse location del centro storico di Piazza Armerina, artisti di primo piano e gruppi musicali di varia natura che in base al principio della contaminazione creeranno un’atmosfera unica per quattro giorni dal 28 al 30 aprile e giorno 3 maggio. A fare da apripista sarà un concerto che vedrà impegnato il Coro Lirico Siciliano, composto da dentro elementi e il cantante/autore Morgan, noto per la sua capacità di dare spessore culturale all’intrattenimento puro. Il successivo spettacolo vedrà il noto gruppo “Le Vibrazioni” impegnato in un concerto che sarà anche il modo di festeggiare il ventennale del loro primo album. Gli eventi sono numerosi e avvolgeranno Piazza Armerina con un tappeto musicale qualificato e importante in grado di creare un’importante eco mediatica.

Oltre Morgan e Le Vibrazioni giorno 3 maggio ci sarà un altro nome di grande richiamo che il sindaco Nino Cammarata e l’assessore al turismo Ettore Messina non hanno ancora svelato.

C’è da precisare che il tutto è stato finanziato dal Ministero del Turismo che aveva pubblicato un bando finalizzato a valorizzare i comuni a vocazione turistico-culturale. Il progetto, preparato dalla dirigente del comune di Piazza Armerina, Mariarosa Pascolato è stato approvato dal Ministero. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Godiamoci dunque uno spettacolo di grande livello, sperando che il prossimo anno non ritornino la sagra della ricotta e i cantanti neomelodici.