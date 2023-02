Combattere l’ansia: strategie per vincere quella temporanea

L’ansia è una sensazione che può essere difficile da gestire e che spesso ci limita nella nostra vita quotidiana; può colpirci in molte forme, come attacchi di panico, stress, insicurezza, insonnia e altro ancora. Tuttavia, ci sono alcune tecniche che possono aiutarci a gestire l’ansia e migliorare il nostro benessere mentale.

Una delle tecniche più efficaci per gestire l’ansia è la respirazione profonda, un semplice esercizio che consiste nel prendere alcuni respiri lenti e profondi, concentrandosi sull’aria che entra ed esce dai polmoni. Questo esercizio aiuta a ridurre la tensione muscolare e a calmare la mente.

Un’altra tecnica utile è la meditazione. La meditazione è un’attività che consiste nel concentrarsi sulla respirazione, sul corpo o su una parola o un suono specifico. Questo esercizio aiuta a liberare la mente dai pensieri negativi e a concentrarsi sulla calma e la pace interiore.

L’esercizio fisico è anche una grande risorsa per gestire l’ansia. Quando facciamo esercizi fisici liberiamo endorfine, sostanze chimiche naturali del corpo che ci fanno sentire meglio e ci aiutano a ridurre lo stress. L’esercizio fisico aiuta anche a migliorare il sonno che rappresenta un importante fattore per la salute mentale.

Infine, la gestione dell’ansia può essere supportata anche attraverso l’arteterapia. L’arteterapia è un’attività che consiste nell’esprimere i propri pensieri e sentimenti attraverso forme d’arte come il disegno, la pittura, la scultura e altro ancora. Questa attività aiuta a liberare le emozioni negative e a concentrarsi su quelle positive, aiutandoci a gestire l’ansia.

L’ansia momentanea è una risposta normale e fisiologica di fronte a situazioni stressanti o minacciose. Ad esempio, può verificarsi prima di un esame importante, di una presentazione in pubblico o di un colloquio di lavoro. Questa ansia è temporanea e scompare una volta che la situazione stressante è passata.

Al contrario se è presente per lungo tempo e interferisce significativamente con la vita quotidiana della persona l’ansia è il risultato di una personalità ansiosa o introversa e può manifestarsi in molte forme, come attacchi di panico, fobia sociale, ansia generalizzata e altro ancora.

Al di là dei consigli pratici la diagnosi e il trattamento dei disturbi legati all’ansia devono comunque sempre essere effettuati da un professionista del settore sanitario qualificato come un medico o uno psicologo.