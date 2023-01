Piazza Armerina : il Castello aragonese entra a far parte del sistema museale Simpa

Nuova vita e destinazione per il Castello aragonese di Piazza Armerina: l’amministrazione comunale ha infatti accolto la richiesta di inserimento formulata dalla società Immedi Italia, proprietaria del castello.

A dicembre il rappresentante legale della suddetta società, Giancarlo Scicolone, chiedeva già che il castello venisse inserito ed aperto alle visite in concomitanza con il museo, in fase di realizzazione. Ad esporre l’istanza nell’ultima seduta di giunta è stato l’assessore al Turismo Ettore Messina il quale ha sottolineato, in sintonia con la giunta Cammarata, come il Castello aragonese rappresenti un motivo di arricchimento culturale e turistico per la città dei mosaici.

La decisione di inserire il maniero nel Simpa rimarca appunto l’obiettivo di valorizzazione di beni culturali e sedi private della nostra città mirati all’incremento del turismo; obiettivi dichiarati e sostenuti dall’amministrazione vigente.

Salvatore La Rosa