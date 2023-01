Calcio a 5, sconfitta amara per la Gear di Piazza Armerina

Trasferta infelice per la Gear. La formazione armerina non ha saputo riconfermare l’ottima prestazione della scorsa settimana ed è stata sconfitta ieri pomeriggio dal Bulldog Capurso per 4 a 0. Risultato pesante che arriva dopo un ottimo momento della squadra . La Gear aveva affrontato la trasferta pugliese con i migliori propositi essendo pronta mentalmente e fisicamente. Sul campo, però, non ha saputo concretizzare tutto ciò subendo il peso degli avversari.

La Gear lascia dietro di sè dei punti molto importanti per il proseguo del campionato e sprofonda al penultimo posto in classifica.

L’obiettivo adesso è quello di mantenere il distacco dal Bovalino C5, per il momento fanalino di cosa della classifica, e accorciare il divario punti con l’Atletico Canicattì 5, entrambe dirette concorrenti. Bisogna andare avanti, lavorare sodo e puntare sulle prestazioni casalinghe per iniziare a raccogliere punti e dare una smossa alla classifica già dal prossimo appuntamento di sabato al Palaferraro contro la Polisportiva Futura.