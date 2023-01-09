Meteo : Piazza Armerina

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𝙇’𝙞𝙣𝙫𝙚𝙧𝙣𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙫𝙖 𝙖𝙙 𝙖𝙡𝙯𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙫𝙤𝙘𝙚 𝙙𝙤𝙥𝙤 𝙪𝙣 𝙥𝙚𝙧𝙞𝙤𝙙𝙤 𝙢𝙞𝙩𝙚 𝙚 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙖𝙡 𝙙𝙞 𝙨𝙤𝙥𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙜𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞.
𝙋𝙚𝙧 𝙡’𝙞𝙣𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙞𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙖 𝙋𝙞𝙖𝙯𝙯𝙖 𝘼𝙧𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙖 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙥𝙞𝙤𝙜𝙜𝙚 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙜𝙞𝙤𝙧𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙡𝙪𝙣𝙚𝙙ì 9 𝙜𝙚𝙣𝙣𝙖𝙞𝙤.
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙ì 10 𝙚 𝙢𝙚𝙧𝙘𝙤𝙡𝙚𝙙ì 11 𝙜𝙚𝙣𝙣𝙖𝙞𝙤 𝙞𝙡 𝙘𝙞𝙚𝙡𝙤 𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧à 𝙣𝙪𝙫𝙤𝙡𝙤𝙨𝙤.
𝙇𝙚 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙨𝙖𝙧𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙞𝙣 𝙙𝙞𝙢𝙞𝙣𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙤𝙥𝙧𝙖𝙩𝙩𝙪𝙩𝙩𝙤 𝙢𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙ì 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙞 𝙨𝙖𝙧à 𝙪𝙣 𝙙𝙧𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙤 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙘𝙤 𝙨𝙪𝙞 𝙫𝙖𝙡𝙤𝙧𝙞 𝙢𝙖𝙨𝙨𝙞𝙢𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙘𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙖𝙡 𝙙𝙞 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙤 𝙙𝙞 10°𝘾.
𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙡𝙚 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙧𝙞𝙩𝙤𝙧𝙣𝙖𝙣𝙤 𝙞𝙣 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙞𝙡 𝙥𝙚𝙧𝙞𝙤𝙙𝙤.
⚠️𝙇𝙚 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙥𝙚𝙧𝙞𝙛𝙚𝙧𝙞𝙖 𝙨𝙘𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙤 𝙡o 𝙯𝙚𝙧𝙤.
A cura di
David Cartarrasa
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