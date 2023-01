L’ONG Luciano Lama fa un bilancio del 2022 e anticipa le iniziative del 2023

E’ un bilancio senza dubbio altamente positivo quello dell’attività svolta dall’associazione di volontariato Ong Luciano Lama presieduta da Michele Sabatino, per l’anno 2022. Una macchina organizzativa la sua, che anche nel periodo Covid e immediatamente dopo ha lavorato incessantemente senza sosta, sia nella fase di programmazione che dell’attività svolta.

Così l’anno appena concluso vede una serie di progettualità attivate che stanno continuando anche nell’anno in corso. Ma tanti altri sono i progetti che a breve prenderanno il via e non meno numerosi sono quelli presentati e di cui si attende il parere positivo da parte delle istituzioni preposte.

Nello specifico oltre all’attività portata avanti da ben 30 anni, vale a dire l’accoglienza di bambini bosniaci giunta al cinquantaseiesimo appuntamento, in famiglie siciliane, sarde, molisane e di altre regioni, e la distribuzione mensile di generi di prima necessità a famiglie indigenti della

città di Enna, finanziato dall’Agea, gli altri progetti che hanno riguardato il 2022 sono stati:

Concluso a dicembre il progetto “Ilmondoèbelloperchèvario”, che ha riguardato in particolare bambini figli di immigrati e non solo, finanziato con l’8 per mille della chiesa valdese;

“Un passo Oltre – impresa sociale con i bambini

Nido di comunità – impresa sociale con i bambini

Ma per il 2023 si attende che possano essere avvitati altri progetti. Nello specifico:

“Formazione, Orientamento e Sostegno a donne immigrate – finanziato con l’8 per mille della Chiesa Valdese

“Pinocchio” – finanziato dall’Agenzia per la Coesione territoriale

“Educazione inclusiva: nessuno resti indietro tra i rifugiati e gli sfollati Saharawi” – con un bando per la cooperazione internazionale allo sviluppo della Regione Emilia Romagna;

Infine tra i progetti presentati in attesa di riscontro:

1) “Alimentando”, percorsi di autosufficienza alimentare – eventualmente finanziato dall’8 per mille Irpef;

2) “Alimentando” – percorsi di autosufficienza alimentare – eventualmente finanziato da Prosolidar

3) “Assistenza umanitaria a favore dei gruppi vulnerabili e lotta alla fame nello stato regionale dell’Oronia – Etiopia – eventualmente finanziato dall’8 per mille Irpef;

4) “Biblioisieme” – attraverso il bando Cepell

5) Programma di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo – attraverso il bando del programma Dear della Commissione Europea;

“Abbiamo fatto un grande lavoro e moltissimo c’è da fare nel 2023 – commenta il presidente dell’Associazione Luciano Lama Ong Michele Sabatino – nuovi progetti e nuove iniziative. E di questo abbiamo bisogno del sostegno dei cittadini, delle famiglie, dei volontari e delle istituzioni. Ma soprattutto abbiamo avviato – ormai in modo irreversibile – un processo di cambiamento e adeguamento dell’associazione alle sfide di

solidarietà e cooperazione internazionale che ci aspettano. L’associazione non è più l’associazione identificata solo per la solidarietà ai bambini della Bosnia ma una ONG che opera in diverse parti del mondo con grande autorevolezza (Bosnia, Algeria, Madagascar e nel futuro Etiopia e Brasile) e altresì sul nostro territorio dove comunque c’è tanto bisogno di solidarietà”.

Per informazioni ONG Luciano Lama – via Civiltà del Lavoro 17 94100 Enna bassa tel 0935533211 – mail assllama3@gmail.com