Morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni.

Lando Buzzanca, noto attore italiano, è scomparso a Roma all’età di 87 anni. Era ricoverato presso la clinica Villa Speranza dove, negli ultimi mesi, aveva combattuto contro diverse patologie.

Buzzanca era nato a Palermo nel 1934 ed era diventato famoso negli anni ’60 grazie ai suoi ruoli in film come “I mostri” di Dino Risi e “Il bacio della pantera” di Mario Bava. Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del cinema italiano, come Ettore Scola e Lina Wertmüller, e ha interpretato numerosi ruoli sia al cinema che in televisione.

Negli ultimi anni, però, la sua vita era stata segnata da diverse polemiche e problemi di salute. Nonostante le difficoltà, Lando Buzzanca rimane uno dei più amati e apprezzati attori del cinema italiano, il cui talento e la cui professionalità hanno saputo conquistare il pubblico di tutte le età. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell’industria cinematografica italiana e nei cuori dei suoi ammiratori.