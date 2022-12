Il mondiale di calcio all’Argentina. Finale epica con la Francia

I Mondiali di calcio in Qatar hanno regalato emozioni uniche agli appassionati di tutto il mondo, con la finale che ha visto sfidarsi l’Argentina e la Francia. La partita è stata avvincente dall’inizio alla fine, con i tempi regolamentari che si sono conclusi sul punteggio di 2-2, seguiti da supplementari che hanno visto ancora 3-3.

Alla fine, è stato necessario ricorrere ai calci di rigore per determinare il vincitore, con l’Argentina che ha prevalso sulla Francia con il punteggio finale di 7-5. Messi e Mbappé hanno entrambi segnato dal dischetto, ma gli errori di Koman e Tchouameni per i Bleus hanno permesso all’Argentina di prendere il sopravvento, con il penalty decisivo di Montiel che ha sancito la vittoria finale per la nazionale sudamericana.

La finale è stata uno scontro tra due grandi giocatori, Messi premiato come miglior giocatore e Mbappé premiato con il titolo di capocannoniere. I tifosi di tutto il mondo hanno seguito con entusiasmo questa partita epica, che resterà nella storia dei Mondiali di calcio per sempre.