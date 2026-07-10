Truffa online a Nicosia, finti operatori bancari svuotano il conto: scatta il sequestro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna hanno bloccato una complessa truffa informatica ai danni di un cittadino di Nicosia. Come reso noto in un comunicato diffuso dalle Fiamme Gialle, il tempestivo intervento investigativo ha portato al sequestro preventivo di oltre 17 mila euro. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ennese ha emesso il provvedimento nei confronti di due persone accusate di truffa aggravata, reato commesso a distanza sfruttando i moderni strumenti telematici.

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La trappola telefonica e il falso allarme

Tutto ha preso il via grazie alla denuncia presentata dalla vittima presso gli uffici della Tenenza di Nicosia. Il cittadino ha raccontato agli agenti di essere caduto in una rete ingannevole tessuta con grande abilità. Un sedicente dipendente del suo istituto di credito lo ha contattato al telefono, innescando uno stato di profonda ansia riguardo la sicurezza dei propri risparmi. Il finto operatore ha convinto il malcapitato a eseguire dal proprio smartphone una serie di bonifici per un totale di 17 mila euro, spacciandoli per delicate operazioni di sicurezza necessarie a tutelare il capitale.

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Il furto delle credenziali e il recupero dei fondi

I bonifici hanno alimentato direttamente due carte prepagate gestite in prima persona dai truffatori. I malviventi non si sono accontentati del denaro contante, ma hanno rubato anche le credenziali per accedere all’applicazione bancaria della vittima. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno subito avviato mirate indagini telematiche e finanziarie per risalire all’identità degli autori. I finanzieri hanno così individuato due cittadini residenti in Campania, ora segnalati all’Autorità Giudiziaria competente. L’operazione dei militari ha permesso di recuperare concretamente circa 4 mila euro.

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Massima allerta sulle frodi digitali

Questa operazione evidenzia l’importanza vitale di mantenere la guardia alta contro le moderne frodi virtuali. Nel testo del comunicato la Guardia di Finanza conferma la propria attenzione verso queste dinamiche criminali che mirano a rubare informazioni sensibili, colpendo molto spesso le fasce più vulnerabili della popolazione. Le autorità invitano tutti i cittadini a «diffidare sempre delle telefonate sospette e a non condividere i propri dati personali». In caso di anomalie occorre contattare immediatamente il numero di pubblica utilità 117. Il procedimento penale attraversa attualmente la fase delle indagini preliminari e vige per gli indagati la totale presunzione di non colpevolezza fino a un eventuale giudizio definitivo.