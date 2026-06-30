Festa della patrona a Enna, scatta il piano viabilità e sicurezza per l’1, 2 e 19 luglio

La città si prepara a onorare la sua santa patrona con un calendario ricco di eventi che trasformeranno il volto del centro storico. Il Comune di Enna ha varato un articolato piano per la gestione del traffico e della sicurezza pubblica, valido per le giornate cruciali dell’1, 2 e 19 luglio. Si comincia subito il primo giorno del mese con il tradizionale corteo dell’amministrazione comunale accompagnato dal gonfalone. Per garantire un passaggio fluido a partire dalle ore 14:00 scatta il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Roma nel segmento compreso tra piazza Umberto e piazza Duomo. Durante il transito delle autorità la circolazione subirà un blocco temporaneo anche nel tratto che unisce l’incrocio di via Pergusa alla zona della Balata fino al Duomo.

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Il clou del 2 luglio tra processione, musica e stop alle auto

Il cuore pulsante dei festeggiamenti batterà forte nella giornata del 2 luglio, un momento in cui la città si ferma per lasciare spazio alla devozione e allo spettacolo. Piazza Europa diventerà l’epicentro della musica ospitando l’atteso concerto, motivo per cui sarà interdetta alla sosta già dalla mezzanotte dell’1 luglio fino alle 10:00 del mattino del 3 luglio. L’onda dei divieti di sosta e delle chiusure al traffico si estenderà a macchia d’olio in diverse fasce orarie, coinvolgendo arterie nevralgiche come via Roma, via Mercato, viale IV Novembre e tutta l’area circostante l’Eremo di Montesalvo. Per garantire un’assistenza sanitaria tempestiva in via dello Stadio verrà allestito un Posto Medico Avanzato, operativo fin dal primo luglio.

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Attenzione all’accessibilità e parcheggi riservati

Un occhio di riguardo è stato giustamente riservato alle persone con disabilità, per permettere a tutti di vivere la festa in totale serenità. Nel pomeriggio del 2 luglio, dalle 14:00 alle 21:00, un intero tratto di via dello Stadio sarà a loro uso esclusivo. A questa misura si affiancano numerosi stalli dedicati nelle zone limitrofe, distribuiti in modo strategico per facilitare gli spostamenti tra via dello Stadio e via Verdi. La sensibilità verso l’accessibilità non si esaurisce in una sola giornata, tanto che dal 3 al 19 luglio un’area della piazzetta sotto il campo di calcetto all’Eremo di Montesalvo resterà riservata ai veicoli muniti di apposito contrassegno. Inoltre la via Murgano è stata designata come via di fuga per i mezzi di soccorso, un dettaglio vitale per la sicurezza di tutti i partecipanti che impone di lasciare l’area libera.

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Regole ferree su alcol, vetro e fuochi d’artificio

La festa deve restare un momento di gioia e le regole imposte puntano proprio a evitare spiacevoli incidenti. Lungo tutto il percorso delle processioni del 2 e del 19 luglio sarà categoricamente vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine. Chi vorrà rinfrescarsi potrà farlo solo utilizzando bicchieri di carta o plastica. Le restrizioni si fanno ancora più stringenti nell’area del concerto, dove entro un raggio di cinquecento metri non si potranno vendere alcolici con gradazione superiore al 5% e sarà vietato introdurre bombole a gas o bottiglie di plastica con il tappo. Particolare attenzione è richiesta durante lo spettacolo pirotecnico, i residenti delle zone vicine ai fuochi sono invitati a non affacciarsi dai balconi e a tenere le finestre chiuse per consentire le operazioni di bonifica. Tra la fine dei giochi di luce e l’inizio della musica ci sarà una pausa di trenta minuti, il tempo necessario per mettere l’area in sicurezza. Chi non rispetta queste disposizioni rischia sanzioni salate che variano dai 25 ai 500 euro.