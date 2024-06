Piazza Armerina – L’assessore Ettore Messina ringrazia chi ha collaborato per la riuscita del Barock Festival

Si è svolta ieri nella sala barocca della Biblioteca comunale, intitolata a “Filippo Acquachiara”, una breve cerimonia nella quale l’assessore al Turismo Ettore Messina ha voluto fare una breve bilancio del Barock Festival e nel contempo ringraziare quanti si sono spesi per la riuscita della manifestazione. Riportiamo su questa pagina il video relativo alla diretta streaming e alcune foto della consegna di un attestato sottoforma di “Gogòl del sorriso”.

La Sala Barocca della Biblioteca Comunale “Alceste e Remigio Roccella” di Piazza Armerina si trova all’interno del Collegio dei Gesuiti. Questa sala è allestita come Mostra Permanente del Libro Antico e offre ai visitatori una selezione di alcuni dei volumi più preziosi tra quelli in possesso della biblioteca. Tra i pezzi esposti ci sono incunaboli, cinquecentine, manoscritti di varie epoche, e libri con incisioni in rame di grande pregio.

L’Oratorio della Confraternita dei nobili del Collegio dei Gesuiti, dove è situata la sala, è una bella sala rettangolare con volta a botte arricchita da preziosi stucchi barocchi a motivi antropomorfi e fitomorfi. Questi stucchi inquadrano dipinti murali che raffigurano scene di battaglia tratte dall’Antico Testamento e ritratti dei re biblici. Sulla volta è rappresentata l’incoronazione della Vergine affiancata da Dio Padre e dal Cristo, circondati da una corona di cherubini​​.

La sala barocca, quindi, non è solo un luogo di conservazione e esposizione di libri antichi, ma anche un esempio di architettura e decorazione barocca di grande valore storico e artistico