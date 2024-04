Nuovi orizzonti nell’alimentazione e benessere: convegno “Tisanoreica Professional” presso PURHA-excellent beauty di Terrasini

Domani, giovedì 11 aprile alle ore 15.30, a Terrasini (Palermo), PURHA-excellent beauty ospiterà il rivoluzionario convegno “Tisanoreica Professional”. L’evento vedrà la presenza di illustri figure nel campo della salute e del benessere, inclusi Gianluca Mech, Presidente e CEO della Gianluca Mech S.p.A., e il Prof. Dott. Gaspare Cucinella, Primario di ginecologia ed ostetricia all’Ospedale Cervello di Palermo. Il convegno affronterà tematiche cruciali come l’equilibrio del peso, la menopausa, l’obesità e il sovrappeso, oltre al delicato argomento dell’ovaio policistico, offrendo nuove prospettive e soluzioni basate sulla celebre metodologia Tisanoreica. L’evento si onora inoltre della partecipazione straordinaria del Sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, che conferma l’importanza della tematica a livello comunale.

Gli organizzatori promettono un pomeriggio ricco di insight professionali, discussioni approfondite e scambi di esperienze, rivolto a professionisti del settore, appassionati di benessere e chiunque sia interessato a migliorare il proprio stile di vita attraverso approcci alimentari innovativi. Al termine del dibattito, i partecipanti avranno l’opportunità di godere di un rinfresco a tema Tisanoreica e ricevere un kit omaggio del medesimo brand, per iniziare o proseguire il proprio viaggio verso il benessere con gli strumenti giusti. L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di una guida autorevole nel mondo dell’alimentazione e della salute.

Info e contatti: 3341943726 – 0917466931