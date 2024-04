Inaugurata a Enna la mostra “Di Luce Propria”: un viaggio nell’artigianato artistico italiano

Nelle suggestive sale del Museo Civico di Enna, all’interno del Palazzo di Cultura, è stata inaugurata ieri la mostra “Di Luce Propria”, evento promosso da CNA Nazionale che celebra l’eccellenza dell’artigianato artistico del nostro Paese. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 maggio, per poi proseguire il suo viaggio espositivo a Pesaro.

Un evento di portata nazionale

All’inaugurazione hanno preso parte gli Assessori Peppe La Porta e Nico De Luca, testimoniando l’importanza dell’evento per la città di Enna. L’Assessore La Porta ha espresso grande soddisfazione per l’occasione di valorizzare le sale del museo, ideate appositamente per accogliere esposizioni temporanee di rilievo. “Questa mostra – ha sottolineato La Porta – oltre a valorizzare il meglio dell’artigianato, svolge una funzione unificatrice per il territorio nazionale, rendendo Enna protagonista di un momento così significativo.”

L’arte dell’artigianato italiano in primo piano

Curata da Angelo Scalzo per CNA Nazionale, “Di Luce Propria” offre una vetrina prestigiosa all’artigianato artistico italiano, settore chiave del Made in Italy. “Attraverso questa iniziativa, diamo visibilità e luce a un settore fondamentale per la nostra economia e cultura”, ha affermato Scalzo, evidenziando l’obiettivo di promuovere a livello nazionale le eccellenze artigianali.

Valorizzazione e promozione dell’artigianato locale

La scelta di Enna come sede per l’esposizione rispecchia anche l’impegno della CNA nel valorizzare l’artigianato locale. Salvatore Giunta, coordinatore territoriale di CNA Artistico e Tradizionale, ha ricordato l’importanza di iniziative come questa per il riconoscimento e la promozione del settore. “Siamo sempre impegnati nella valorizzazione dell’artigianato locale, e ospitare una tappa di questa mostra è un riconoscimento dell’impegno che mettiamo nella valorizzazione del nostro artigianato”, ha concluso Giunta.

La mostra “Di Luce Propria” rappresenta dunque un’occasione unica per ammirare da vicino le meraviglie dell’artigianato artistico italiano, testimoniando il ruolo centrale che questo settore continua a giocare nella cultura e nell’economia del Paese.