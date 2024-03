[VIDEO] Piazza Armerina – Il sindaco Cammarata:1.4 milioni per la sicurezza di piazza Falcone Borsellino

Un finanziamento di 1.4 milioni di euro è stato approvato per la messa in sicurezza di piazza Falcone Borsellino e dell’adiacente costone e rappresenta la concretizzazione di un progetto di lunga data, segnando un passo significativo verso la prevenzione del rischio idrogeologico nell’area. La piazza, intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta contro la mafia, è situata in un’area che negli anni ha mostrato segni di instabilità geologica, rendendo indispensabile un intervento di messa in sicurezza. Il finanziamento ottenuto mira a realizzare opere strutturali che preverranno il dissesto, proteggendo sia i cittadini che il patrimonio urbano circostante, ma non solo. Ai microfoni di StartNews il sindaco Nino Cammarata