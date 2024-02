Viabilità. Consegnati i lavori per la manutenzione delle S.p n° 33 e 133 nei territori di Leonforte e Nicosia

Sarà la ditta Costruire di Vincenzo Castiglione di Mussomeli ad eseguire i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di due importanti arterie di collegamento della provincia di Enna. Si tratta della Sp 33 e 133 ricadenti nei territori di Leonforte e di Nicosia. I Lavori, aggiudicati per un importo contrattuale di 256 mila euro circa sono stati già consegnati al rappresentante legale della ditta dal progettista nonchè responsabile unico del procedimento, il geometra del Libero Consorzio Comunale di Enna, Mario Perticaro assieme al responsabile del servizio Viabilità, il geometra Salvatore Ragonese.

I lavori lungo la Sp 33 denominata “Ponte Pietrangeli – Bivio S.P 7/b – Bivio S.S. 121” inizieranno già a partire da lunedì 4 marzo. La manutenzione riguarda interventi alla pavimentazione stradale che non sarà alterata nella sua forma attuale, sia a livello planimetrico che altimetrico, la sostituzione di alcuni tratti di barriera di sicurezza danneggiati e il rispristino della segnaletica orizzontale sull’intero tratto. I lavori prevedono anche il rifacimento di un tratto di cassonetto stradale particolarmente ammalorato a seguito dell’azione spingente operata dalle radici di un albero adiacente alla strada.

Si tratta di una arteria particolarmente trafficata che collega il centro abitato del comune di Leonforte con la S.S. 121 per accedere al capoluogo, ai vari centri vicini e all’asse autostradale. Dalla Sp 33 si accede anche, attraverso la S.P. n. 7/b, al centro abitato del comune di Assoro. La S.P. n. 33 attraversa vari territori comunali e, più specificatamente, il territorio dei comuni di Leonforte ed Assoro. I lavori lungo la S.P. n° 133 denominata “S.B. 18 S. Giacomo – Castagna – Casale – Bonfiglio”, che si estende per oltre 14 chilometri riguarderanno la manutenzione alla pavimentazione e il ripristino della cunetta, che sarà in parte demolita e ricostruita. La strada ricade interamente nel territorio comunale di Nicosia. Il tratto di S.P. n. 133 oggetto di manutenzione, collega la S.S. n. 120 con una strada vicinale da cui si accede alla S.P. n. 18 “Agira – Nicosia”.