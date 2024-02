Lunedì sospensione dell’erogazione idrica a Piazza Armerina ed in altri comuni della provincia

Lunedì è prevista la sospensione dell’erogazione idrica a Piazza Armerina ed in altri comuni della provincia come informa un comunicato di Acquaenna.

Questo il comunicato di AcquaEnna

Con la presente si informa, per opportuna conoscenza, che la Società Siciliacque, ha comunicato per le vie brevi, l’interruzione dell’erogazione idrica dall’acquedotto Ancipa Basso, al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di riparazione lungo la condotta idrica sita lungo S.S. 121 nei pressi della Villa Gussio, in territorio di Leonforte.