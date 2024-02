Lavori di manutenzione per la S.P. 27 e 77 a Cerami: al via la messa in sicurezza

Buone notizie per gli automobilisti che percorrono le strade provinciali nel territorio di Cerami. Sono stati infatti consegnati i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 27 “Bivio S.S. 120 – Bivio SS. 117” e della Strada Provinciale n. 77 “Tre Aie – Trombe”.

L’appalto, del valore di circa 276 mila euro, è stato aggiudicato all’ATI Lavoro SUD Srl di Favara, che ha offerto un ribasso del 35,8%. I lavori dovranno concludersi entro il 15 giugno 2024.

Interventi mirati per migliorare la viabilità

La S.P. 27, che collega la S.S. 120 con la S.S. 117, è un’arteria fondamentale per il collegamento tra Cerami, Nicosia e l’hinterland. L’intervento di manutenzione prevede la sistemazione della pavimentazione stradale e il rifacimento di un tratto di gabbionata di sostegno del corpo stradale crollato a causa di infiltrazioni d’acqua.

La S.P. 77, invece, collega la S.S. 120 con la S.P. 47 “Piano Torre – Diga Ancipa – Bivio S.S. 120”, offrendo un’alternativa per raggiungere l’invaso denominato “Diga Ancipa”. I lavori previsti in questo caso riguardano la manutenzione della pavimentazione stradale, il ripristino del corpo stradale che ha subito crolli parziali in vari punti e la collocazione di dispositivi di protezione per il contenimento dei veicoli in caso di sbandamento.

Un impegno concreto per la sicurezza dei cittadini

Alla cerimonia di consegna dei lavori erano presenti i progettisti, i rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Enna, della ditta appaltatrice e dell’Amministrazione Comunale di Cerami. L’assessore Luigi Di Bella ha sottolineato l’importanza di questi interventi per la sicurezza stradale e per lo sviluppo del territorio, mentre il consigliere Domenico Proto ha espresso la soddisfazione dei cittadini per l’avvio dei lavori attesi da tempo. L’avvio dei cantieri sulla S.P. 27 e 77 sottolinea l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Enna per la messa in sicurezza della rete viaria di competenza, a tutela della sicurezza di tutti gli automobilisti.