Attentati ai danni di funzionari dei comuni di Calascibetta e Belmonte Mezzagno, la solidarietà dell’ANCI Sicilia

“Nell’esprimere la nostra solidarietà ai sindaci di Calascibetta e Belmonte Mezzagno, Piero Capizzi e Maurizio Milone, amministratori di due comunità colpite, in queste ore, da atti intimidatori ai danni del personale delle rispettive amministrazioni, registriamo con preoccupazione l’aumento di episodi minatori indirizzati non più solo ad amministratori locali, ma sempre più spesso anche nei confronti di funzionari comunali nell’esercizio delle proprie funzioni”. Questa la dichiarazione di Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia a commento delle notizie relative agli attentati, di queste ore, ai danni della comandante della Polizia municipale di Calascibetta e del funzionario dell’ufficio tecnico del comune di Belmonte Mezzagno.

“Ogni atto di intimidazione perpetrato contro le istituzioni e le persone che le rappresentano è un attentato contro le più elementari regole del vivere civile e non può in alcun modo passare sotto silenzio, tali comportamenti vanno contrastati e respinti con forza in tutte le sedi opportune a tutela dei cittadini onesti e delle nostre comunità”. Aggiungono Amenta e Alvano.