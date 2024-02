Valguarnera – Riconoscimento e la valorizzazione dei lavoratori dei cantieri di servizio.

Abbiamo ricevuto dall’amministrazione comunale di Valguarnera un comunicato stampa in relazione alla gestione diretta dei cantieri di servizio. La Legge Regionale n.5/2005 ha infatti aperto una strada fondamentale per i Comuni siciliani, permettendo loro di gestire direttamente i cantieri di servizio. Questi ultimi, destinati a soggetti disoccupati o inoccupati, non solo offrono un’opportunità lavorativa ma integrano efficacemente i servizi comunali in ambiti cruciali quali manutenzione, educazione e sicurezza. Il Comune di Valguarnera, in linea con questa visione, si appresta a inviare una richiesta formale alle autorità regionali.

Al centro dell’attenzione, la stabilizzazione del personale attraverso il riconoscimento dei contributi figurativi retroattivi, contratti equi, aumenti salariali e investimenti in formazione e sicurezza. Questa iniziativa non solo rafforzerebbe la coesione sociale e lavorativa ma eleverebbe anche la qualità della vita comunitaria, proiettando Valguarnera e i suoi lavoratori verso un futuro di maggiore sicurezza e prosperità.

(nella foto il sindaco Francesca Draià)

IL COMUNICATO INTEGRALE

La Legge Regionale n.5/2005 e precisamente l’art.1 prevede l’istituzione e la gestione diretta dei cantieri di servizio in favore dei Comuni siciliani e i succitati cantieri sono utili ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali.

Il Comune di Valguarnera così come gli altri comuni, annualmente, ai sensi del decreto legislativo n.237/98, ricevono dei finanziamenti per la gestione diretta dei Cantieri di Servizio a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. Per ottenere tale finanziamento il Comune è tenuto a stilare dei programmi di lavoro finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali.

Chi usufruisce dei Cantieri di Servizio svolge indispensabili mansioni a sostegno dei comuni e a beneficio della collettività, come ad esempio la manutenzione strade e il verde pubblico, supporto a servizi scolastici, supporto alla polizia municipale, ecc..) e in mancanza dei suddetti Cantieri molti Comuni si troverebbero in difficoltà per l’espletamento dei servizi se non addirittura ricorrere all’esternalizzazione del servizio.

Pertanto, il Sindaco Francesca Draià, unitamente agli Assessori Auzzino, Arena, Scarlata e Pecora lunedì 12 febbraio c.a. invieranno un deliberato di Giunta al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e ai Capigruppo dell’ARS con la richiesta di:

1) Riconoscimento dei contributi figurativi con effetto retroattivo

2) Forme Contrattuali che garantiscano pari diritti attraverso un percorso di stabilizzazione di tutto il personale facente parte dei Cantieri di Servizio.

Inoltre,

3) l’aumento dell’indennità in base alle ore effettive svolte

4) finanziamenti straordinari destinati all’avvio di percorsi formativi e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli stessi lavoratori.

Ulteriormente, tale deliberazione sarà inviata anche al Presidente del Consiglio Comunale, in modo tale che il Civico Consesso possa condividere un atto di indirizzo a sostegno di chi usufruisce oggi dei Cantieri di Servizio, in quanto va riconosciuta l’importanza cruciale di tali lavoratori ed è imperativo considerare la possibilità di stabilizzarli occupazionalmente. Questo passo non solo fornirebbe loro una maggiore sicurezza lavorativa, ma anche un senso di dignità e stabilità finanziaria.

La stabilizzazione dei lavoratori dei Cantieri di Servizio contribuirebbe a creare un ambiente di lavoro più motivante e produttivo, incentivando al contempo la crescita professionale e la qualità del servizio offerto alla comunità. Una forza lavoro stabile e motivata è essenziale per garantire la sostenibilità a lungo termine dei servizi comunali resi alla nostra meravigliosa comunità.

L’amministrazione prossima settimana approverà tale atto di indirizzo, in questi anni questa amministrazione comunale ha attenzionato i laboratori e oggi siamo per richiedere un impegno per i lavoratori del reddito minimo di inserito.