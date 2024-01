Arresto a Piazza Armerina: uomo resiste e aggredisce gli agenti

Giovedì scorso a Piazza Armerina un uomo, reclamando l’affidamento dei figli sotto l’abitazione della sua ex compagna, si è successivamente confrontato con gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato avvertiti dalla donna. Quando la polizia è intervenuta in realtà l’uomo si era già allontanato; tuttavia, le ricerche immediatamente attivate hanno portato a rintracciarlo nei pressi dell’abitazione della ex compagna. Durante le fasi di cattura, e anche successivamente nei locali del Commissariato, l’uomo ha opposto resistenza, arrivando ad aggredire gli agenti e causando loro lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

A seguito delle circostanze concitate, è stato formalizzato l’arresto in flagranza di reato. Su disposizione del P.M. di turno, l’uomo è stato poi accompagnato alla sua abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari.