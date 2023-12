Troina – Scambio di auguri tra Irccs oasi e Carabinieri: un momento di unione e riflessione

Un incontro carico di significato ha avuto luogo ieri all’IRCCS Oasi, coinvolgendo figure di spicco come il Direttore Generale, il Dott. Arturo Caranna, e il presidente Don Silvio Rotondo, insieme al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Troina, il maresciallo Claudio De Falco. Questo evento non è stato solo una formale scambio di auguri natalizi, ma anche un’opportunità per riflettere sul lavoro svolto nell’anno e rafforzare legami importanti per la comunità. Il maresciallo De Falco ha messo in luce l’importanza dell’eccellenza sanitaria dell’Istituto nel campo della disabilità e la sua volontà di continuare a collaborare per il benessere della comunità. La sicurezza e il sostegno offerti dai Carabinieri rappresentano un pilastro fondamentale per il territorio.

Dal canto loro, il Direttore Generale e il presidente dell’Ospedale hanno sottolineato l’importanza dell’Arma dei Carabinieri nel mantenere la stabilità e la sicurezza pubblica. Il loro contributo è visto come cruciale per la preservazione della legalità e della serenità nel territorio. Questo incontro simboleggia un’unità di intenti e una collaborazione profonda tra istituzioni diverse ma complementari, con l’auspicio comune di un anno nuovo ricco di successi e realizzazioni per la comunità.

