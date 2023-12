Acqua, il presidente dell’Ati Enna Cammarata: “Lavoriamo per ridurre le bollette”

In un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità economica delle tariffe idriche, il presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica (Ati) di Enna, l’avvocato Nino Cammarata, ha intrapreso un’iniziativa significativa indirizzata alla Regione con l’obiettivo di ottenere un finanziamento mirato per la riduzione della tariffa idrica a beneficio dei cittadini della provincia di Enna.

In una recente dichiarazione, Cammarata ha affermato: “Siamo già riusciti, come Ati, ad abbattere notevolmente il costo del servizio, grazie ai contributi del React Eu, giunti quasi a costo zero, come nessuno prima di noi aveva fatto. Abbiamo creato un ambizioso piano di opere pubbliche, apprezzato enormemente dal Ministero delle Infrastrutture. Ma ci sono tanti altri lavori da compiere – e al tempo stesso sentiamo la necessità di ridurre i costi. I cittadini devono cominciare a risparmiare nelle loro bollette, cosa che hanno legittimamente richiesto più volte e per cui sono rimasti inascoltati per tanto tempo. Ma non da noi”.

Proseguendo nel suo intervento, Cammarata ha sottolineato: “L’Ati da me presieduta ha ascoltato l’appello dei nostri concittadini e finalmente siamo sulla strada giusta. Oggi da presidente provinciale di FDI ho già avviato una fitta interlocuzione con il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Ars, che ha all’attenzione il problema e sta verificando gli strumenti che possano essere immediatamente avviati per l’Ati di Enna, senza demagogie. Come Assemblea territoriale idrica, ad ogni modo, la nostra richiesta è la seguente: chiediamo alla Regione di intervenire con un contributo da prevedere nella Finanziaria, al fine di affrontare un tema che sta molto a cuore alla nostra comunità, ovvero il costo insostenibile dell’acqua”.

Queste dichiarazioni riflettono un impegno costante da parte di Cammarata e dell’Ati di Enna per affrontare in modo efficace e responsabile la questione delle tariffe idriche, ponendo l’accento sulle necessità dei cittadini e sulla ricerca di soluzioni sostenibili a lungo termine.

