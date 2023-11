Enna – La poliedrica artisticità di Federico Perrotta, in uno show che inaugura l’ottocentesco teatro Neglia

Recentemente intitolato al compositore, direttore d’orchestra e didatta italiano ‘Francesco Paolo Neglia’, l’ex teatro ‘Garibaldi’ alza il sipario sulla 10ª edizione di Voci di Sicilia. Rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna. Si parte sabato 9 dicembre con ‘Federico Perrotta show’, uno spettacolo con musica dal vivo prodotto da Good Mood di Roma.

Nella splendida cornice ottocentesca, in scena la poliedrica artisticità di FEDERICO PERROTTA. Le eccellenze in campo artistico-letterario del Belpaese, viste e rilette attraverso il corpo e la voce dello straordinario performer che all’Abruzzo deve i natali. In un’ora e mezza piena di risate ed emozioni, il noto comico ripercorrerà l’arte che ha pervaso la sua amata regione. Espressione e creatività che si sono infuse direttamente, o per successione familiare, ai più famosi e apprezzati artisti del mondo.

Da Dean Martin ha preso la voce, da Michael Bublé il ritmo, da Ennio Flaiano l’ironia, da Bruno Vespa i nei. E da Rocco Siffredi… l’amore per il cinema. E poi ancora da Madonna a D’Annunzio, da Henry Mancini con la sua pantera rosa a Rocky Marciano. FEDERICO è convinto che ciascuna di quelle personalità viva dentro di lui. Solo la sua imponente stazza poteva contenerle tutte in un corpo solo, tanto da far loro esclamare: “io sono Abruzzo!”.

«Il fatto è che, quando sei figlio di una terra così variegata e così complicata, particolare e unica come la nostra,» spiega Perrotta «sei portato a pensare che tutta la regione sia un grande paesello. E ti porti dietro una grande emozione.»

L’appuntamento con ‘Federico Perrotta show’ è al teatro comunale ‘Neglia’ di Enna (ex ‘Garibaldi’), sabato 9 dicembre, all’interno della rassegna Voci di Sicilia.

È già aperta la campagna abbonamenti. Tariffe ridotte per clubs service, Cral, over 70 ed universitari. Platea e palchi centrali: abbonamento € 95 (ridotto € 85); palchi laterali: abbonamento € 85 (ridotto € 75); galleria: abbonamento € 70 (ridotto € 60). Platea e palchi centrali: biglietto € 17 (ridotto € 15); palchi laterali: biglietto € 15 (ridotto € 13); galleria: biglietto € 13 (ridotto € 11). Inizio spettacoli ore 20.30, organizzazione a cura di Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a info@eventiolimpo.it. Biglietti disponibili anche sul circuito online Liveticket e presso i punti vendita ad esso collegati.

