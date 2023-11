Piazza Armerina – Salvatore Piazza approda alla nazionale italiana di tiro dalla distanza

La storia di successo di Salvatore Piazza

Il mondo dello sport è ricco di figure che, con dedizione e talento, si elevano a simboli di eccellenza. Tra questi, spicca il nome di Salvatore Piazza, un tiratore di fama internazionale che ha saputo incantare gli appassionati di tiro a lunga distanza grazie a una carriera costellata di successi.

Un palmares ricco e la nomina in nazionale

Originario della nostra cittadina, Piazza ha iniziato il suo viaggio nel mondo dello sport già diversi anni fa, distinguendosi rapidamente nel panorama nazionale e internazionale. La sua ascesa è stata fulminea: nel 2021 ha conquistato il Campionato Italiano, seguito da due medaglie d’argento in F-Class nel 2021 e 2022. Ma è stato il 2022 a consacrarlo definitivamente tra i grandi, grazie alla medaglia d’oro vinta ai 1000 yard durante l’Europeo, prestazione che lo ha mantenuto nella top list anche nell’Europeo 2023.

Un futuro luminoso nel tiro a lunga distanza

Oggi, Salvatore Piazza è non solo un nome noto nel tiro a lunga distanza, ma anche un simbolo di orgoglio nazionale. La sua recente nomina come maglia azzurra per gli Europei 2024 e 2025, nonché per i Mondiali del 2026, sottolinea l’enorme fiducia riposta in lui dalle istituzioni sportive. Questo riconoscimento arriva dopo una decisione importante: quella di lasciare una delle squadre più prestigiose d’Italia, dove ha militato come tiratore titolare.

In un recente comunicato, Salvatore ha espresso i suoi sentimenti riguardo a questa scelta: “Mi è dispiaciuto lasciare la mia vecchia squadra, spero di avergli lasciato qualcosa di cui fare tesoro. Credo, però, che in qualsiasi sport la Nazionale sia il massimo a cui si possa aspirare. Ho la consapevolezza di avere una grande responsabilità e spero di ricambiare la fiducia del capitano e della squadra, portando la bandiera italiana più in alto possibile.”

La Nazionale ha ufficialmente annunciato i nomi dei prossimi convocati, tra cui figura quello di Piazza. Già a partire da dicembre, il tiratore piazzese parteciperà ai primi allenamenti con la nazionale, preparandosi per le sfide future. La carriera di Salvatore Piazza è un esempio luminoso di come talento, dedizione e spirito di sacrificio possano condurre ai più alti livelli dello sport. Per la nostra comunità, è motivo di orgoglio e ispirazione, e attendiamo con trepidazione le sue future imprese, certi che continuerà a portare alto il nome dell’Italia nel mondo del tiro a lunga distanza.

