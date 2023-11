Piazza Armerina – Martedì mattina, via Nino Bixio: cittadini sporchi che sporcano le strade

Martedì mattina, giorno in cui viene ritirato dal servizio rifiuti il cosiddetto ‘non riciclabile’, la via Nino Bixio (alle spalle della caserma dei Carabinieri) si presentava nelle condizioni che potete vedere nella foto. Durante la notte, cani e gatti avevano lacerato alcuni sacchetti di rifiuti dove alcuni cittadini (ma sarebbe più appropriato chiamarli in maniera diversa) avevano depositato, senza curarsi dei regolamenti e dell’igiene, rifiuti organici, pensando di averli nascosti anche all’olfatto dei nostri amici a quattro zampe, che molto spesso si dimostrano più intelligenti degli umani. Ho una mia teoria su questi individui: sporcano tanto all’esterno perché sono sporchi dentro, sia in senso metaforico, poiché solo chi ha un’animo ‘sporco’ può andare contro gli interessi della comunità in questa maniera, sia dal punto di vista materiale, poiché molto probabilmente anche le loro case sono sudice, sporche e igienicamente pericolose. Sono convinto che in via Nino Bixio quasi tutti i cittadini tengano alla pulizia e all’igiene, ma tra loro evidentemente c’è qualcuno che preferisce condividere con la comunità la propria maleducazione e il proprio sudiciume.

Nicola Lo Iacono

