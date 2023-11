Caro voli in Sicilia: iniziative e polemiche

Il tema del “caro voli” in Sicilia, ovvero l’aumento delle tariffe aeree per l’isola, è stato a lungo una problematica per i residenti siciliani. Di recente, sono state prese misure significative per affrontare questa questione.

Provvedimenti Regionali

La Regione Siciliana dovrebbe introdurre un provvedimento di riduzione delle tariffe aeree che è in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana. Questo sconto, che arriva fino al 50%, è destinato ai residenti dell’isola. Per rendere possibile questa iniziativa, sono stati stanziati fondi significativi: 12,5 milioni di euro assegnati dallo Stato per mitigare i problemi derivanti dall’insularità della Sicilia e ulteriori 15 milioni di euro forniti dalla Regione stessa, di cui 10 milioni saranno prelevati dalla finanziaria 2024​​​​​​. Questa decisione è stata accolta positivamente, in quanto considerata un passo cruciale per lo sviluppo economico e sociale dell’isola. Il presidente del governo regionale, Renato Schifani, ha definito il provvedimento come un atto di civiltà nei confronti dei cittadini siciliani, da tempo vessati da tariffe considerate eccessive​​.

L’On. Tiaziano Spada (PD): il provvedimento non convince

Il deputato regionale Tiziano Spada, con i colleghi del Pd, la scorsa settimana ha proposto degli emendamenti che saranno discussi in Aula martedì. “Con la speranza – precisa il parlamentare regionale – che si possa modificare l’orientamento del Governo regionale”. Le azioni messe in campo da Schifani e la sua Giunta non convincono infatti Tiziano Spada, che spiega: “È impensabile, oltre che ingiusto, limitare le agevolazioni ai soli aeroporti di Roma e Milano, senza contare che, soprattutto in questa fase a ridosso delle festività natalizie, si dovrebbe organizzare un rimborso direttamente all’utente, anziché passare dal vettore, destinando queste somme nelle tasche dei siciliani”. Non solo. “L’ulteriore sconto per chi ha un Isee inferiore a 9.360 euro – aggiunge il deputato del Pd – fa riferimento a un indice che non ha alcuna valenza, basti pensare che oggi per avere diritto e accesso alle borse di studio, questa cifra supera i 20 mila euro. Quindi si dovrebbe innalzare la soglia dell’Isee ad almeno 25 mila euro e allargare la platea dei beneficiari a tutti gli under 35”.

Già nel mese di aprile, insieme con il collega Ismaele La Vardera, il deputato regionale aveva organizzato una manifestazione contro il caro voli molto partecipata a Catania. “In quella occasione – conclude Spada – abbiamo dimostrato quanti ragazzi e ragazze devono affrontare i disagi dei voli costosi. Ma lo studio è un diritto ed è impensabile che i prezzi dei voli debbano incidere sulle ambizioni degli studenti. E quelle prospettate negli emendamenti sono le soluzioni ideali per agevolare studenti e lavoratori under 35 che vivono fuori regione ma sono residenti in Sicilia”.

