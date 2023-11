Piazza Armerina – Al cinema Garibaldi doppia programmazione “Me contro te” e “C’é ancora domani”

Da stasera 1 novembre doppia programmazione al cinema Garibaldi di Piazza Armerina.

Ore 17,00

“ME CONTRO TE – Vacanze in Transilvania”

è un film italiano del 2023, diretto da Gianluca Leuzzi. La durata del film è di 69 minuti e rientra nei generi commedia e avventura.

Il film fa parte di una saga, essendo il quinto capitolo, e segue i personaggi di Me Contro Te in una nuova avventura dopo il successo dei primi quattro film L’ambientazione in Transilvania fornisce un contesto dark e avventuroso, con una trama che si intreccia con elementi fantastici e comici. L’obiettivo malvagio dei nemici è quello di oscurare il Sole utilizzando un prezioso diamante delle paure, per rendere la Terra un posto buio e desolato.

Ore 19,00 – 21.30

C’E’ ANCORA DOMANI

è un film italiano del 2023 diretto e interpretato da Paola Cortellesi e segna il suo debutto come regista. Il film ha una durata di 118 minuti e rientra nei generi commedia e drammatico.

La storia si svolge a Roma nel maggio del 1946, periodo in cui l’Italia si sta preparando per il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente, che rappresentano le prime consultazioni nazionali in cui anche le donne possono votare.

