Piazza Armerina – Limite di velocità ridotto a 30 km/h nel centro urbano e nelle zone periferiche

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/28464598_1698741283.mp3

La città di Piazza Armerina ha emesso una nuova ordinanza che impone un limite massimo di velocità di 30 km/h in tutte le vie del centro urbano e delle zone periferiche. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza stradale e proteggere l’incolumità dei cittadini, in particolare nei pressi delle scuole e degli attraversamenti pedonali. La diminuzione della velocità massima è stata decisa in risposta anche al crescente numero di incidenti stradali che hanno coinvolto sia veicoli che pedoni. Inoltre va considerato che le recenti piogge abbondanti hanno causato il dissesto del manto stradale in alcune strade, aumentando ulteriormente i rischi per la circolazione.

La nuova regolamentazione entra in vigore dal 1° novembre 2023 e sarà valida fino al 31 ottobre 2024. Chiunque vìoli questa ordinanza sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada. È importante notare che alcuni tratti di strada potrebbero essere esclusi da questa limitazione di velocità, in base a future ordinanze.

La decisione di ridurre il limite di velocità segue una serie di ordinanze precedenti che hanno avuto lo stesso obiettivo: aumentare la sicurezza stradale e prevenire incidenti. Queste misure hanno dimostrato la loro efficacia nel tempo, contribuendo a una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 4.2 / 5. - Voti: 6 Questo articolo non è stato ancora valutato