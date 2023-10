Piazza Armerina – Traffico veicolare: i divieti per la Commemorazione dei Defunti al cimitero Bellia

L’ordinanza n. 131 del 26-10-2023 emessa dal Comune di Piazza Armerina riguarda la regolamentazione del traffico veicolare in occasione della “Commemorazione dei defunti presso il Cimitero Bellia”. L’ordinanza sarà in vigore dal 31 ottobre al 2 novembre 2023, dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

Misure adottate

Per far fronte all’alta affluenza di persone e veicoli, sono state prese diverse misure. Tra queste, il divieto di transito veicolare all’interno dell’area cimiteriale e il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata nelle vie e piazze adiacenti al cimitero. Inoltre, sono state istituite variazioni dei sensi di marcia nelle vie limitrofe per facilitare il flusso del traffico.

Vie interessate

Le vie interessate dal divieto di sosta e dalle variazioni dei sensi di marcia sono Borgo S. Giacomo, via Leonardo Gebbia, via Edmondo Conti, via Don Lorenzo Milani e viale Conte Ruggero.

L’ordinanza è stata firmata dal Responsabile del Settore, Paolo Gabrieli.

Questa l’ordinanza

