Lanciato il bando del Premio Europa “Edoardo Fontanazza”: un ponte tra cultura e pace

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/28337741_1698076203.mp3

La Casa d’Europa ha rinnovato il Premio Europa “Edoardo Fontanazza” per l’anno scolastico 2023-2024, un’iniziativa che mira a promuovere la consapevolezza europeista e l’unità nella diversità. Il premio è dedicato alla memoria di Edoardo Fontanazza, un intellettuale e pedagogista ennese che era un grande ammiratore del messaggio di Federico II.

La Casa d’Europa, presieduta da Cettina Rosso, ha anche lanciato il Premio speciale “Rocco Lombardo”, dedicato al poliedrico storico dell’arte e cittadino onorario di Enna. Questo riconoscimento è destinato all’allievo o al gruppo che si distinguerà per i meriti di approfondimento nella ricerca storica federiciana europeista.

Il tema del concorso di quest’anno è particolarmente rilevante: “Unità nella Diversità – Le architetture federiciane in Sicilia come presidi ‘federalisti’ di difesa della pace e della cooperazione tra i popoli”. Gli studenti sono invitati a creare lavori di tipo storico-documentale e artistico-letterario, utilizzando vari linguaggi, sia tradizionali che multimediali.

Per favorire una comprensione più approfondita del tema, sono previsti incontri, seminari e giornate di studio organizzate dalla Casa d’Europa e dal Centro Studi “Federico II di Svevia”. Una giuria di esperti selezionerà i lavori vincitori, che verranno premiati durante la Festa dell’Europa, celebrata il 9 maggio al teatro Garibaldi di Enna. Le scuole interessate devono comunicare la loro adesione entro il mese di febbraio all’indirizzo email federicianidienna@gmail.com, mentre i lavori dovranno essere consegnati entro il 22 aprile 2024. La Casa d’Europa, con questa iniziativa, intende stimolare gli studenti a esplorare le proprie radici storiche e culturali, promuovendo il dialogo e la convivenza pacifica tra diverse culture. Un’occasione per riflettere sull’eredità di Federico II, noto come lo “Stupor Mundi”, e sul suo messaggio di pace e cooperazione tra i popoli.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare Maria Renna, coordinatrice delle scuole per la Settimana europea federiciana, al 347.7045121 o su renna.maria@yahoo.it.

Per visite guidate ai siti coinvolti nella tematica del concorso, è disponibile l’archeologo Antonio Messina al 333.4388206.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato