Orlando Pallamano Haenna sconfitta a Sassari

Si puo essere in una gara vantaggio per 59′ e perderla poi negli ultimi 60″? Alla Orlando Pallamano Haenna sabato scorso 7 ottobre è successo proprio questo visto che a Sassari contro il Verdeazzurro ha perso per 30 – 29 una gara in modo roccambolesco che per comprendere bene cosa è accaduto è consigliabile rivedere le immagini del match in particolare degli ultimi 10′. La societa ennese si è riservata l’eventuale decisione di presentare ricorso. E cosi anche dalla trasferta di Sassari la Orlando Pallamano Haenna torna con tante recriminazioni, tanti applausi e complimenti ma a mani vuote. Ma il torneo è ancora molto lungo e quindi c’è tutto il tempo per recuperare.