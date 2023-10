Progetto “Icaro ’23 all’Autodromo di Pergusa”: Una iniziativa educativa di grande risonanza

Il progetto “Icaro ’23 all’Autodromo di Pergusa“, promosso dalla Polizia Stradale di Enna, si è svolto dal 29 settembre al 2 ottobre 2023 presso l’Autodromo di Pergusa. L’iniziativa ha avuto un forte impatto educativo, con l’obiettivo di promuovere la cultura della guida responsabile e sostenibile tra i giovani.

La finalità del progetto era di sensibilizzare i giovani, in particolare gli studenti, sugli effetti negativi di comportamenti di guida rischiosi, come l’assunzione di bevande alcoliche e droghe. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto ha visto la partecipazione di diversi enti esperti nel campo, tra cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e l’Università Kore.

Le scuole della provincia di Enna hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, con una media di 350 studenti al giorno che hanno partecipato al progetto. Data la risonanza e l’efficacia dell’iniziativa, il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Enna, Dott. Giovanni Martino, sta considerando di estendere il progetto ad altre scuole in futuro.

Mario Sgrò, Presidente dell’Ente Autodromo di Pergusa, ha espresso grande soddisfazione per il successo del progetto, sottolineando l’importanza della collaborazione tra varie istituzioni per raggiungere obiettivi comuni. Egli auspica che iniziative come questa possano diventare una pratica ordinaria nei programmi educativi.