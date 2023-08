Cs premio citta di leonforte Biscotti alle noci

Il cartellone della sezione teatro del “ Premio Città di Leonforte, si apre con due spettacoli fuori concorso di teatro popolare ad ingresso gratuito in piazza Margherita il 26 e 30 agosto, Primo ad andare in scena il 26 agosto è “Biscotti alle noci” dell’Associazione culturale Gymnasium Teatro Aps di Giardini Naxos, seguito il 30 agosto da “Hotel Punta Rotoli” dell’ Associazione culturale Aps Arete’ di Grottaglie.

Le due serate che precedono la vera e propria sfida della sezione teatro del “Premio città di Leonforte” patrocinato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi ed il sostegno dell’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara e che ha la direzione artistica di Sandro Rossino, saranno dedicate a due leonfortesi da poco scomparsi che si sono distinti nel mondo del teatro Carmen Laneri e Turi La Delfa

“Biscotti alle noci” dell’Associazione culturale Gymnasium Teatro Aps di Giardini Naxos, selezionato dalla giuria del Premio nazionale come opera fuori concorso per il teatro popolare, ha la regia di Cettina Rigano e porta sul palco una comicità mai volgare offrendo al pubblico una commedia in cui si ride genuinamente a seguito di battute sempre attinenti alla trama e alla dinamicità verbale e d’azione dei personaggi in un turbinio di sequenze perfettamente integrate allo schema della commedia dell’equivoco.

La commedia porta in scena la storia del dott. Sallana’ e della sig.ra Anna Saltarelli trasferiti a Palermo per motivi di lavoro, lui proveniente da Messina, lei da Catania. Dopo una estenuante ricerca per l’affitto di una casa, che non trovano a causa di una grande richiesta di alloggi, si ritrovano a dover affrontare una convivenza forzata in un appartamento in affitto. La sistemazione appare l’unica soluzione possibile data la carenza di alloggi. Ma il condominio ha delle regole ben precise quanto insolite, dettate dalla bigotta “signorina” Polentini, sorella di un arciprete, come il divieto di affitto a persone single. I due, entrambi sposati, fingono così, convinti dal direttore dell’agenzia immobiliare ·”una casa te la trovo”, di essere una coppia regolarmente sposata.

Ma si sa, le bugie hanno le gambe corte, il teorema non può reggere a lungo, soprattutto di fronte all’impertinenza di un portiere come Gioacchino e alla curiosità della signorina Polentini che è solita portare in dono i suoi “biscotti alle noci” nelle visite ai malcapitati. A tutto ciò si aggiunge il disagio e gli equivoci dei reciproci consorti che nel frattempo, venendo a sapere della situazione, grazie alle confidenze della zia Pina, si precipitano sul posto. L’arrivo dei due personaggi (Rocco e Silvia) darà luogo ad una serie di gag molto divertenti.