Firmati i contratti per l’avvio dei lavori di ristrutturazione del palazzo delle benedettine e dell’ex mulino di piazza coppola

“La grande mole di finanziamenti che la mia amministrazione è stata in grado di recepire comincia a concretizzarsi con la firma dei contratti e l’avvio dei cantieri”. Con queste parole il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, commenta l’avvenuta firma, questa mattina, del contratto relativo all’intervento di restauro e recupero del complesso delle Benedettine, finanziato nell’ambito del PNRR – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, dall’Unione Europea “NextGenerationEU”, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 9.379.736,26. La ditta aggiudicataria è la “ATI SINCOL S.R.L.- CPC” con sede a San Giovanni la Punta (CT).

“L’immobile, che si affaccia sulla via Roma e sulla Piazza Napoleone Colajanni – spiega il Sindaco Dipietro – versa da anni in condizioni di degrado, con il costante rischio di crolli irreversibili, è stato da sempre al centro dell’attenzione della mia amministrazione, che in questi anni si è impegnata nella costante ricerca di una fonte di finanziamento per il suo recupero”.

“Finalmente oggi possiamo dare il via agli interventi di restauro – conclude il primo cittadino – che sono mirati alla rifunzionalizzazione degli spazi interni e alla valorizzazione degli elementi architettonici più antichi, restituendo dopo decenni di abbandono e disinteresse, il Palazzo delle Benedettine al patrimonio artistico-monumentale della città quale fondamentale e prezioso elemento. Il tutto senza dimenticare il prezioso quanto fondamentale apporto dato dall’ufficio tecnico comunale, a cui va il nostro plauso”.

Sempre nella giornata di oggi è stato sottoscritto un altro importante contratto, relativo al finanziamento degli interventi di ristrutturazione anche per l’ex Mulino adiacente al Palazzo di Città in piazza Coppola. Con un importo di aggiudicazione pari a € 2.256.518,02, finanziati dall’Unione Europea “NextGenerationEU” e aggiudicati alla ditta “IMPRESALV S.R.L.” con sede in Favara (Ag), si provvederà a rendere sicuro e fruibile il bene, da destinarsi ad attività sociali, didattiche e culturali. L’immobile verrà riqualificato per divenire uno spazio di condivisione e creatività, destinato anche a sostenere le attività del Terzo Settore.