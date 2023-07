ASP Enna. La lettura è cura. Secondo appuntamento all’Ospedale Chiello di Piazza Armerina

Si è svolto il secondo appuntamento del progetto “La lettura è cura”, nello spazio allestito presso il Presidio Ospedaliero Chiello di Piazza Armerina, definito dagli organizzatori dell’iniziativa “luogo dove incontrarsi e condividere pensieri ad alta voce”.

Il Prof Carmelo Tumino ha presentato la sua recentissima opera letteraria e la conduzione dell’incontro è stata affidata alla Referente del Codice Rosa, la dottoressa Rosalinda Vitali, che illustra la finalità del progetto:

“Il ciclo di incontri con l’autore vuole inserirsi all’interno delle best practice aziendali e porta a quell’introspezione salvifica che cura. Permette ai professionisti sanitari di conoscersi nei luoghi lavorativi al di fuori del turno. Pensieri di donne per le donne e di professionisti sanitari, generati dalla lettura di una frase, di una poesia o di una pagina di un libro. Un momento in cui ci si può raccontare, portando con sé una traccia ispiratrice o semplicemente ascoltando e assaporando le parole in silenzio”.

Presenti all’incontro i vertici aziendali, il Commissario Straordinario, Francesco Iudica, e la direttrice del Presidio Ospedaliero Chiello, Mara Politi.

“Molto di questa iniziativa è rivolta a noi che ogni giorno seguiamo e prendiamo per mano i pazienti nel loro percorso di cura all’interno dell’ospedale Chiello”, dichiara la dott.ssa Linda Vitali.

“Appuntamento unico nel suo genere, sperimenta quante altre emozioni i luoghi di lavoro possano regalare e il libro è un’ode all’umanità, una celebrazione della nostra capacità di sentire, di affrontare le sfide della vita, trasportandoci in un mondo di emozioni e di riflessioni. Il libro ci ispirerà a trovare la nostra voce interiore ed esprimere la propria unicità attraverso il potere della parola”.