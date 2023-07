Titolo: Ryanair Celebra 10 anni a Catania con il più grande programma operativo di sempre

Ryanair, la principale compagnia aerea a Catania, celebra il suo decimo anniversario di operazioni all’aeroporto di Catania con il lancio del suo più grande operativo di sempre. Questo annuncio include l’aggiunta di un nuovo aeromobile alla flotta basata all’aeroporto, portando il totale a quattro, e l’introduzione di sei nuove rotte entusiasmanti verso Ancona, Bucarest, Parigi, Pescara, Praga e Tirana. L’operativo record di Ryanair per l’inverno 2023 rappresenta un ulteriore investimento di 100 milioni di euro a Catania, portando l’investimento totale a 400 milioni. Questo investimento sosterrà la creazione di 30 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti per piloti e personale di cabina, contribuendo a sostenere oltre 3.600 posti di lavoro in loco.

Questo inverno, Ryanair opererà oltre 550 voli settimanali da e per l’aeroporto di Catania, rappresentando una crescita del 40% rispetto all’inverno 2022. Questo incremento porterà benefici sia al turismo in arrivo che alla creazione di posti di lavoro, offrendo ai siciliani una scelta più ampia e tariffe più basse. La crescita senza precedenti di Ryanair all’aeroporto di Catania è il risultato diretto della rinnovata partnership a lungo termine con SAC, che consentirà a Ryanair di continuare a fornire un aumento del traffico a lungo termine e una maggiore connettività per la Sicilia orientale a tariffe competitive.

Per celebrare il più grande operativo invernale di sempre a Catania, Ryanair ha lanciato una promozione speciale per i clienti che desiderano prenotare una delle sei nuove rotte invernali, con tariffe a partire da soli €29,99 disponibili ora solo su Ryanair.com. Nico Torrisi, CEO dell’Aeroporto di Catania, ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo operativo Ryanair per la stagione invernale 2023, ringraziando la compagnia aerea per l’importante investimento economico e per l’aggiunta di un quarto aeromobile alla base catanese. Questa operazione strategica porterà più passeggeri, più turisti e anche più opportunità lavorative per l’intero territorio.

