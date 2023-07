Asp Enna – Ospedale Nicosia: intervento simultaneo in via laparoscopica su tre patologie

L’equipe della Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale Carlo Basilotta di Nicosia, diretta dal dott. Salvatore Puglia, ha eseguito con successo l’intervento chirurgico su un paziente trattando, in contemporanea, tre patologie con la tecnica mininvasiva della videolaparascopia.

In sala operatoria, presenti i dottori Salvatore Puglia, Selene Claudia Luddeni, Fabrizio Bruno e Giorgio la Greca.

“Abbiamo eseguito, in modo simultaneo, la colecistectomia, l’appendicectomia e la riparazione di ernie presenti in entrambe le regioni inguinali permettendo al paziente di evitare più trattamenti chirurgici. La nostra Unità Operativa di Chirurgia esegue, infatti, con tecniche innovative mininvasive, operazioni chirurgiche per il trattamento dei tumori del colon retto e di numerose altre patologie, registrando la buona riuscita degli interventi e la rapida ripresa delle condizioni di salute dei pazienti”.