Rosa pallido. Le ultime notizie dal mondo dei vip

Oggi voglio fare un piccolo riassunto su alcune indiscrezioni e notizie che riguardano il mondo dello spettacolo e della televisione. Ecco cosa ho scoperto per voi:

Ilary Blasi scopre il sesso del suo quarto figlio: la conduttrice, incinta del suo quarto figlio con Francesco Totti, ha fatto il test del DNA fetale insieme alla sorella Silvia. Il risultato è stato svelato in diretta su Instagram: sarà una femminuccia! La coppia ha già tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Roberto Vecchioni parla della morte del figlio Samuele: il cantautore, che ha compiuto 80 anni il 25 giugno, ha ricordato il figlio Samuele, morto a 36 anni nel 2018 per un arresto cardiaco. Ha raccontato che il ragazzo era affetto da bipolarismo e che forse il suo successo aumentava le sue insicurezze. Ha detto anche che gli dedica ogni giorno una canzone.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in vacanza: la showgirl e il ballerino sono stati fotografati insieme in barca con i loro figli Santiago e Luna Marì. Dopo la separazione, sembrano aver ritrovato l’armonia familiare e si godono l’estate. Si tratta solo di una tregua o di un possibile riavvicinamento?.

Giorgia Soleri parla della rottura con Damiano David: l’ex fidanzata del leader dei Måneskin ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato della fine della loro relazione non monogama. Ha detto che la loro storia era basata sull’amore e sul rispetto, ma che a volte le cose cambiano e bisogna accettarle. Ha ammesso anche di aver provato gelosia.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli non saranno più opinioniste al GF Vip : la cantante e la moglie di Paolo Bonolis hanno deciso di non rinnovare il contratto con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al loro posto ci saranno due nuovi volti, ancora da annunciare. Le due hanno ringraziato il pubblico per l’affetto ricevuto.

–Annalisa Minetti rivela che la sua malattia è molto avanzata: la cantante e atleta paralimpica, affetta da retinite pigmentosa, ha confessato che la sua vista si sta deteriorando sempre di più. Ha detto che ormai vede solo le ombre e che fa fatica a riconoscere le persone. Ha aggiunto però di non arrendersi e di continuare a vivere con coraggio.

Al prossimo aggiornamento! 😘

Lucia Sansone per StartNews.it