Allerta Meteo in Sicilia: avviso di protezione civile per rischio idrogeologico e idraulico

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emesso un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico valido fino alle 24:00 del 21 maggio 2023.

L’avviso, identificato con il numero 23140, è stato rilasciato alle 16:00 del 20 maggio 2023 e riguarda principalmente le zone delle Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie. Si prevedono rovesci o temporali, con particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo, anche in prossimità dei corsi d’acqua.

Il Dipartimento ha identificato possibili criticità idrauliche riferite ai bacini minori (< 50 kmq) e alle aree urbanizzate, così come criticità idrogeologiche e idrauliche nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate. Inoltre, si segnala che le operazioni effettuate dai gestori degli impianti di ritenuta possono causare fenomeni localizzati o diffusi di esondazione a valle delle dighe. Le autorità locali di protezione civile sono invitate a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, talora non prevedibili e repentine, nonché ai conseguenti effetti al suolo anche se temuti o presumibili. Si raccomanda di dare tempestiva diffusione dell'avviso. Gli enti cui la presente è diretta, e i Sindaci in particolare, sono invitati a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione dei livelli di allerta di cui al presente Avviso regionale. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito www.protezionecivilesicilia.it o contattare il numero verde 800 404040.