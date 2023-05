Enna – presentata la Settimana europea federiciana 2023

La Settimana europea federiciana 2023 è stata presentata ieri, venerdì 5 maggio 2023, all’interno della Torre di Federico di Enna.

Gli organizzatori hanno annunciato una nuova edizione ricca di eventi e ospiti, che da lunedì 8 a domenica 14 maggio coinvolgerà il mondo della scuola e tornerà a radunare gruppi storici medievali da tutta l’Isola, dando spazio a commercianti, artigiani, scrittori, poeti e artisti, valorizzando il centro storico della città sotto il segno della “conoscenza come chiave d’accesso alla cultura”.

La promotrice e ideatrice della manifestazione, Cettina Rosso, ha spiegato la scelta di una conferenza stampa voluta all’interno di un monumento storico: “Questa torre è un luogo simbolo per la Settimana federiciana – ha detto – qui è custodita una copia della lettera dell’imperatore Federico II firmata di suo pugno da Enna. E ricordiamo che Andrea Camilleri scrisse che proprio in questa fortezza si riunivano gli scrittori della Scuola poetica siciliana”.

Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa di Enna, ha annunciato il conferimento del Premio internazionale per l’Europa alla giornalista Rai Lucia Goracci: “La cerimonia avverrà giovedì 11 maggio pomeriggio al teatro Garibaldi – ha spiegato – per la prima volta il premio viene assegnato a una giornalista segnalata per il suo impegno a favore dei diritti umani”.

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro ha manifestato il suo sostegno per la Settimana europea federiciana, “una manifestazione – ha ribadito – che richiede grande impegno di tante forze della città”. Si è poi soffermato sui quartieri storici, protagonisti del Palio Federico II, che attualmente vivono una preoccupante condizione di spopolamento: “La nostra amministrazione non può di certo fermare un fenomeno storico che riguarda l’Italia intera – ha dichiarato – però posso affermare che i quartieri storici e il centro storico di Enna sono sotto la lente di ingrandimento della nostra azione politica. In tempi brevi, l’università Kore trasferirà una facoltà e uno studentato nella parte alta della città, portando qui entro il 2024 qualche centinaio di studenti”.

Il primo cittadino ha reso noto che nei prossimi giorni sarà a Enna per la Settimana federiciana Conrad Borg Manchè, sindaco di Gzira (comune di Malta), con il quale Enna ha siglato un gemellaggio lo scorso settembre, invitato appositamente per sancire il legame tra le due città.

Paolo Gargaglione, presidente del Consiglio comunale di Enna, ha aggiunto: “Prendo qui l’impegno di creare un gruppo interconsiliare federalista all’interno del nostro Consiglio, su stimolo della Casa d’Europa e di tutti gli organizzatori della Settimana federiciana”.

Maria Renna, referente per le scuole all’interno della manifestazione ha illustrato il programma della Festa dell’Europa, celebrata martedì 9 maggio mattina al teatro Garibaldi: “Sarà l’occasione per riunire un nutrito gruppo di studenti di tutti gli istituti ennesi – ha detto – e di premiare gli straordinari elaborati giunti per il Premio Europa dedicato a Edoardo Fontanazza e il Premio Speciale dedicato a Rocco Lombardo”. Nella stessa mattinata, previste le esibizioni teatrali, musicali, poetiche e multimediali di alcuni studenti.

E anche il mondo accademico ha manifestato il suo sostegno alla Settimana europea federiciana: “L’università Kore – ha infatti riferito Cettina Rosso – ha concesso quest’anno il suo patrocinio gratuito alla manifestazione in considerazione del rilievo dei temi centrali promossi”.

Antonio Messina, archeologo e operatore culturale che dal 2022 incarna l’imperatore Federico II nella manifestazione ennese, è stato nominato coordinatore artistico delle rievocazioni storiche: “Per il Gran corteo storico di domenica 14 arriveranno dieci gruppi da tutta la Sicilia – ha anticipato – avremo quindi più di 300 figuranti per i quali stiamo organizzando una adeguata accoglienza turistica, facendo loro visitare i beni storici e monumentali della città con ticket ridotto”. Messina ha anche parlato di uno speciale evento che venerdì 12 avrà per protagonista la stessa Torre di Federico: “Dalle 20 a mezzanotte porte aperte per una visita guidata con esibizioni artistiche in costume medievale, curata da Officina medievale, Bottega culturale e associazione Guide turistiche di Enna”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Eliana Longi, deputata ennese in Parlamento, Piero Colletta, docente dell’Unikore e presidente della Società Dante Alighieri comitato di Enna, Mario Cascio, presidente del Collegio dei rettori delle confraternite di Enna, Ornella Gullotta, pittrice e protagonista di una mostra allestita da martedì 9 al Circolo di Conversazione, Fabio Difina, organizzatore del Mercato dei Crociati (13 e il 14 maggio in piazza VI Dicembre), Filippo Borrello, referente della cooperativa sociale La Contea, presente con uno stand al Mercato dei Crociati, Gaetano Libertino, attore, regista e referente della corte del Castellano, Gaetano Campisi, presidente dell’associazione Arcieri del Castello di Enna, Giuseppe Castronovo, referente del Palio Federico II, e Paolo Lodato, che cura la segreteria organizzativa della Settimana europea federiciana.

Per informazioni ulteriori e aggiornamenti sul programma, consultare le pagine Facebook e Instagram della Settimana europea federiciana.