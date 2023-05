Uno spettacolo in onore della Madonna e dellaPace

La città di Piazza Armerina è pronta ad accogliere un evento straordinario in onore della Madonna e della pace, che si terrà il prossimo 9 maggio presso la Commenda dei Cavalieri di Malta. Alle ore 18.00 la corale Belga eseguirà canti Gregoriani accompagnati dalla chitarra del cantante Sofien Safta e dalla voce del talentuoso attore e cantante Ramzi Harrabi.

Questo spettacolo, offerto in omaggio alla città e all’amicizia con l’Amministrazione comunale, è stato finanziato dallo stesso Ramzi Harrabi in occasione del Giubileo Mariano, ed è un modo per celebrare la pace e l’integrazione tra i popoli.

La serata si concluderà con lo spettacolo del Maestro Gianfelice Imparato al teatro Garibaldi alle ore 21.00, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’Assessore al turismo, Ettore Messina, ha espresso la propria soddisfazione per l’evento e ha ringraziato Ramzi Harrabi per il suo generoso contributo alla comunità di Piazza Armerina. L’amministrazione comunale invita quindi tutti i cittadini a partecipare a questa serata unica, in cui l’arte, la cultura e la spiritualità si uniranno per creare un momento indimenticabile.