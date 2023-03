Continua l’attività preventiva dei Carabinieri di Piazza Armerina: controlli serrati sul territorio

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina hanno predisposto un’ampia attività di controllo del territorio finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini. I servizi straordinari mirati alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e delle condotte di guida in stato di alterazione psicofisica sono stati effettuati in modo capillare, sia nel centro urbano che nelle zone periferiche, compresi i comuni di Barrafranca e Pietraperzia.

L’aumento delle pattuglie presenti sul territorio ha permesso di intensificare i controlli anche nei luoghi interessati dalla movida, dove sono stati trovati due giovani del posto in possesso di cocaina e marijuana, sufficienti per essere segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sono stati controllati oltre 70 veicoli, durante i quali sono state elevate numerose contravvenzioni al codice della strada, in particolare per l’uso del telefono cellulare alla guida, comportamento che rappresenta una delle principali cause degli incidenti stradali, spesso con conseguenze tragiche.

L’obiettivo dei Carabinieri di Piazza Armerina non è solo quello di prevenire e reprimere i reati, ma anche di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini su tutto il territorio. L’attività di controllo del territorio svolta dalla Compagnia Carabinieri è destinata a proseguire in modo costante, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ogni forma di illegalità.